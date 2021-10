OPPO ha venduto più di 2 milioni di smartphone in Italia

Con una distanza pressocché ravvicinatissima, ecco che OPPO taglia un nuovo importante traguardo nel nostro Paese. Di fatto, pochi mesi fa vi parlavamo del primo milione di device venduti dal colosso cinese qui in Italia. Ora, la società leader nel campo dell'HiTech di consumo ha dichiarato di aver raggiunto un nuovo obiettivo. Sono stati venduti più di 2 milioni di smartphone nella nostra nazione.

OPPO: un nuovo traguardo per il gigante asiatico

Fin dal suo arrivo in Italia risalente al 2018, OPPO si è sempre distinta nel panorama tech internazionale, grazie a dispositivi tecnologici che seguivano (e anticipavano) le mode e i trend. Uno dei fattori determinanti di ciò è proprio lo studio costante del marchio nel settore di Ricerca e sviluppo. Design di alto livello, performance da urlo e affidabilità senza precedente. In Europa, l'Italia è il Paese leader per il marchio asiatico; il pubblico nostrano fornisce sempre maggiore attenzione nei confronti di questa azienda che, con articoli premium a basso costo è riuscita ad imporsi divenendo una delle principali realtà presenti in commercio.

A conferma di ciò troviamo anche i dati di GFK, che suggeriscono un market share del 14%. A livello globale, OPPO è il quarto OEM al mondo, e la sua direzione è solo in salita.

Ora, l'annuncio dei 2 milioni di telefoni venduti in Italia arriva proprio quando la compagnia ha presentato la line-up Reno6. La compagna pubblicitaria di questa gamma vede protagonista la cantante Elodie.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha così dichiarato:

Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore.

Questo annuncio poi, rafforza ancora di più il posizionamento del brand da noi: grazie all'OPPO Summer Tour, gli utenti sono stati in grado di provare in cinque città diverse, le soluzioni dell'ecosistema del brand.

Ultima novità: è la presenza della società alla Milano Design Week e alla Fashion Week.