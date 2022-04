OPPO K10 Pro sarà svelato come rebrand di un inedito device OnePlus?

Dopo gli ultimi leak circa la probabile scheda tecnica di OPPO K10 Pro, in queste ore un inedito rumor svela che l'atteso smartphone di fascia alta di OPPO potrebbe in realtà arrivare sul mercato come un device di OnePlus.

Questa eventualità è stata avanzata online dal tipster Yogesh Brar che, secondo le sue fonti, sarà presto presentato come uno smartphone dell'altro colosso cinese.

OPPO K10 Pro: secondo un rumor sarà annunciato come un device di OnePlus

Rebrand a parte, le ultime informazioni su OPPO K10 Pro lo indicano come un device di fascia alta a tutti gli effetti: frontalmente è atteso un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole da 16 MP e sensore di impronte integrato nel display.

OPPO K10 Pro

(China)



•6.62" FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 888

•8/12GB RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 50MP (OIS) + 8MP (UW) + 2MP (macro)

•Front Cam- 16MP

•5,000mAh battery, 80W charging

•Android 12, ColorOS 12

•In-display Fingerprint, Dolby Audio — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 8, 2022

Sul retro il TENAA ci aveva già confermato che sarà presente un modulo fotografico triplo così composto: un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sotto la scocca, inoltre, sembra che OPPO abbia scelto di montare il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Invece, per quanto riguarda la batteria, con tutta probabilità sarà disponibile un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Di fianco al modello OPPO K10 Pro sarà presente anche la variante OPPO K10, solo che per quest'ultimo sembra esserci il processore MediaTek Dimensity 8000. Indipendentemente dall'hardware integrato, è confermato che i device monteranno Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12 sin dalla prima accensione.