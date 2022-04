OPPO vuole montare il SoC Dimensity 8000 su questo smartphone

A distanza di pochi giorni dal primo rumor su OPPO K10 Pro e il suo hardware di punta, quest’oggi scopriamo che il modello OPPO K10 5G è stato scovato all’interno del database TENAA: con tutta probabilità quello di OPPO sarà il primo smartphone a montare il processore di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8000.

In base alla informazioni pubblicate in rete che mostrano anche i render del device, possiamo notare come OPPO K10 5G arriverà sul mercato con modulo fotografico posteriore ormai tipico degli ultimi device: due sensori circolari di grandi dimensioni accompagnati da un terzo sensore e dal flash LED.

OPPO K10 5G passa dal TENAA: sarà il primo a montare il SoC MediaTek Dimensity 8000?

Frontalmente è atteso un pannello LCD LTPS da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera puch hole da 16 MP nell’angolo sinistro; non è chiaro se sarà presente il supporto alla frequenza di aggiornamento maggiore dei classici 60 Hz, ma è praticamente certo che il sensore di impronte non sarà integrato nel display.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriore, secondo i colleghi di GSMarena potrebbero trovare posto un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore ausiliario da 2 MP: insomma, ormai le classiche lenti che troviamo nella stragrande maggioranza degli smartphone Android. Assieme al processore MediaTek Dimensity 8000 è probabile la presenza di 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno.