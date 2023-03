OPPO Find X6 e X6 Pro si mostrano prima del lancio ufficiale

In queste ore sono emersi i primi render online ufficiali relativi ai nuovo flagship OPPO Find X6 e X6 Pro prima del loro debutto ufficiale. La compagnia cinese è pronta a svelare i terminali di punta il prossimo 21 marzo. La serie sarà incentrata sulle prestazioni fotografiche.

OPPO Find X6: ecco come sarà

Grazie all’insider EvLeaks scopriamo come sarà l’estetica dei telefoni di punta con immagini ad alta definizione. Si può vedere il Find X6 in tutto il suo splendore, ma anche l’iterazione premium più esclusiva, il Find X6 Pro.

Partiamo con ordine: la gamma Find X6 riceverà un modulo fotografico composto da tre sensori presenti sulla back cover. L’ottica principale presenterà un Sony IMX989 da 50 Megapixel, mentre le altre due ottiche saranno un’ultrawide Sony IMX890 da 50 mpx e un tele con zoom ottico 6X. Anteriormente, troveremo una selfiecam da 32 Mpx. Il comparto fotografico sarà realizzato in combutta con Hasselblad, uno dei principali brand di ottiche al mondo. Sotto la scocca ci sarà un chipset MariSilicon X sviluppato in casa, pronto a registrare in Dolby Vision e con un focus speciale al mondo delle foto in notturna.

Sotto la scocca troveremo il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm o il Dimensity 9200 di MediaTek a seconda della versione. Il modello standard avrà una dimensione di 6,74 pollici con risoluzione 2772 x 1240p e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Il Pro invece, avrà una luminosità di picco pari a 2500 nit.

Dulcis in fundo, troveremo una batteria da 4800 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 80W, la certificazione IP54 e il protocollo WiFi 7. Non mancherà Android 13 con ColorOS 7.0. Find X6 e Find X6 Pro saranno disponibili in nero, arancione, vede e bianco. Vi terremo aggiornati sulla disponibilità globale; intanto, vi ricordiamo che il Find X5 si trova su Amazon a soli 599,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.