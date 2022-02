OPPO Find X5 series: il prezzo riserva una brutta sorpresa?

A distanza di appena un giorno dalla presentazione della OPPO Find X5 series al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, un inedito leak svela una brutta sorpresa sul probabile prezzo di lancio dei nuovi smartphone Android di fascia alta. Giusto ieri abbiamo visto che OPPO Find X5 Pro monterà una fotocamera con una singolare tecnologia di stabilizzazione delle foto e dei video che avevamo già visto sugli iPhone 13 di Apple.

OPPO Find X5 series avrà un prezzo più elevato secondo un nuovo leak

Sembra che l'introduzione di questo singolare sistema di stabilizzazione abbia fatto schizzare alle stelle i costi della distinta base – BOM in inglese, ovvero la lista dei materiali e i componenti necessari alla realizzazione di un prodotto – a cui si andranno poi ad aggiungere anche quelli relativi alla realizzazione del chip NPU MariSilicon X.

Non aiuta nemmeno la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e l'introduzione di ulteriori tecnologie di alto livello che avrebbero avuto un certo costo di produzione per OPPO. Morale della favola: OPPO Find X5 series potrebbe arrivare a costare anche 150€ in più rispetto la precedente generazione.

Ovviamente non ci sono conferme a riguardo ed è sempre bene prendere queste informazioni con la giusta diffidenza: a distanza di poco più di 24 ore conviene attendere la presentazione ufficiale per farci un'idea effettiva sulla questione.