OPPO Find X5 sarà il successore di Find X3: ecco perché

I rumor su OPPO Find X5 svelano un aspetto curioso sulla nuova generazione degli smartphone di fascia alta. Il lancio di OPPO Find X3, soprattutto con il modello OPPO Find X3 Pro, ha sbalordito milioni di persone in tutto il mondo per la qualità degli smartphone, del software e soprattutto della fotocamera. In un colpo solo, infatti, gli smartphone dell'azienda cinese sono stati immediatamente apprezzati e si è iniziato a prendere sul serio i device realizzati da OPPO.

Partono i rumor su OPPO Find X5

A seguito del lancio di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole della compagnia, in molti si sono chiesti quale sarà il successore della serie Find X3: benché manchino ancora all'appello importanti informazioni sui nuovi device, è molto probabile che la compagnia deciderà di saltare il “4” nella numerazione passando direttamente a OPPO Find X5. Il motivo di tale scelta, secondo il leaker Digital Chat Station, è che il numero 4 in lingua locale ricorda molto il suono della parola “morte”. Per tale motivo l'azienda starebbe valutando l'opportunità di passare direttamente al modello OPPO Find X5 cestinando il nome OPPO Find X4; sembra, infatti, che per molte persone quel numero sia considerato “sfortunato” proprio per via dell'assonanza con la parola “morte”.

OPPO Find X5 è atteso al lancio con un hardware di altissimo livello: sappiamo che almeno un modello monterà il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000; manca all'appello un altro modello, ma purtroppo non sappiamo quale sarà il SoC scelto dall'azienda.