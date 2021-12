Find X4 Pro: il flagship di OPPO monterà lo Snapdragon 8 Gen 1

OPPO Find X4 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 nel Q1 2022, parola del colosso cinese. A seguito dell'annuncio del nuovo processore di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, anche OPPO ha voluto dire la sua in merito annunciando ufficialmente che il successore dell'ottimo OPPO Find X3 Pro potrà contare sulle incredibili prestazioni del nuovo SoC di Qualcomm.

OPPO Find X4 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 durante il Q1 2022

“OPPO mantiene stretti legami con Qualcomm e quest'anno abbiamo introdotto sul mercato diversi smartphone 5G alimentati dalle piattaforme mobile Snapdragon di fascia alta, tra cui la serie Find X3 e la serie Reno6 – dichiara Scott Zhang, OPPO Vice President of Overseas Sales. È nostro piacere assistere al lancio di una nuova generazione di Snapdragon 8 Mobile Platform. Riteniamo che porterà immensi miglioramenti e prestazioni potenti sulla prossima generazione di smartphone di punta.”

I più recenti rumor su OPPO Find X4 Pro lo dipingono come uno smartphone di fascia alta a 360°. Non solo potrà contare sulla potenza di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma molto probabilmente godrà anche dell'arrivo del supporto alla ricarica rapida a 80 W contro l'attuale a 65 W. La fotocamera posteriore dovrebbe montare tre sensori – 50 + 50 + 13 MP -, mentre per il display ci si aspetta un pannello OLED da 6.7 pollici a risoluzione 1440p con alta frequenza di aggiornamento.