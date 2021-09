È appena stata confermata la data di lancio del nuovo OPPO Find X3 Pro Photographer Edition. Di fatto, sappiamo che il colosso cinese terrà un evento di lancio alle 18:00 (ora locale) il prossimo 16 settembre in Cina. La società rilascerà la nuovissima ColorOS 12 in questa occasione. Si prevede inoltre che annucerà due nuovi telefoni chiamati K9 Pro e Find X3 Pro Photographer Edition. Oggi, a tal proposito, ha mostrato un poster per confermare l'arrivo della nuova variante dell'ultimo flagship presente in listino.

OPPO Find X3 Pro: cosa sappiamo della nuova versione?

Il poster rivela che OPPO Find X3 Pro Photographer Edition sfoggerà un attraente design bicolore. Mentre la parte superiore della parte posteriore del telefono avrà una trama metallica, la parte restante invece, sarà realizzata in pelle. Si dice che sia un'edizione limitata e che arrivi in una scatola speciale in Cina.

Una foto trapelata dell'OPPO Find X3 Pro Photographer Edition ha rivelato che il suo numero di modello è PEEM00, che è molto simile all'originale Find X3 Pro. Non è chiaro se il dispositivo sarà diretto in altri mercati al di fuori di quello cinese.

I rapporti hanno rivelato che OPPO e Kodak hanno lavorato insieme per realizzare questo terminale. Il dispositivo dovrebbe presentare una coppia di fotocamere da 50 megapixel, le stesse che abbiamo visto anche sul normale Find X3 Pro.

Il Find X3 Pro ha un display LTPO AMOLED QHD+ 120Hz da 6,7 ​​pollici, chipset Snapdragon 888, fino a 16 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W e la ricarica wireless da 30 W. Ha una snapper frontale da 32 megapixel e la configurazione della fotocamera posteriore dispone di un sensore principale da 50 megapixel con OIS, una ultrawide da 50 megapixel, un sensore tele da 13 megapixel con zoom ottico 2x e un obiettivo microscopico da 3 megapixel .

OPPO

Smartphone