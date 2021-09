La ColorOS 12 arriverà il 16 settembre; questo è quanto rivelato da un recente leak in rete. Pochi giorni fa, l'OEM di telefonia cinese OPPO aveva rivelato che la sua nuova versione aggiornata della sua skin sarebbe stata presentata ufficialmente a metà-fine settembre ma non ha mai rivelato effettivamente la data di debutto esatta.

ColorOS 12 sta per arrivare: debutto previsto per il 16 settembre

Bene, la società ha ora rivelato ulteriori informazioni. È stato confermato che la prossima ColorOS 12 sarà annunciata ufficialmente il 16 settembre in occasione di un evento di lancio in Cina, che inizierà alle 18:00 (ora locale).

Questo nuovo sistema operativo di OPPO ha il nome in codice “Da Vinci” e verrà fornito con diverse nuove caratteristiche e funzionalità. Si dice che sia basato sull'ultimo sistema operativo Android 12. Rivelando il nome in codice sul suo account Weibo, la società ha affermato che non c'è stato un solo essere umano nella storia abile come Leonardo da Vinci in arte, tecnologia e scienza.

Un poster promozionale della ColorOS 12 trapelato da “Digital Chat Station” mostra uno smartphone, un tablet e uno smartwatch, indicando che la nuova iterazione della skin del marchio cinese supporterà tutti e tre i tipi di dispositivi. È interessante notare che OPPO non ha ancora lanciato il suo tablet, ma ciò conferma che il prodotto è in arrivo a breve.

Si dice che il nuovo software OPPO sia dotato di una nuova funzionalità chiamata “Interconnessione Cross-Screen“, che è simile alla Huawei Multi-Screen Collaboration. La società è inoltre in procinto di adottare diverse nuove funzionalità provenienti dalle UI Android cinesi, tra cui la MIUI di Xiaomi, la Flyme di Meizu, la Smartisan OS e la HydrogenOS.

Oltre agli smartphone OPPO, anche i terminali di OnePlus in Cina eseguiranno questa UI di OPPO; i modelli globali continueranno a ricevere la OxygenOS.

