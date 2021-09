Il presunto OPPO Find X3 Pro Photographer Edition è appena apparso in una foto dal vivo con una back cover avente una finitura in pelle.

OPPO Find X3 Pro: sarà questa la Kodak Edition?

La serie Find X3 di OPPO è stata lanciata a marzo di quest'anno, portando un nuovo design e alcune specifiche tecniche incredibili. A differenza di altri produttori che hanno lanciato un altro flagship per la seconda metà dell'anno, l'OEM cinese non ha intenzione di farlo. Tuttavia, un rapporto afferma che sta pianificando un'edizione speciale del Find X3 Pro la cui presunta foto è ora apparsa online.

La variante in questione viene soprannominata Find X3 Pro Photographer Edition (nome non ufficiale), e ora una foto del suddetto dispositivo sta già facendo il giro su Weibo, noto social di microblogging cinese. Come mostrato di seguito, OPPO ha adottato una finitura a doppia trama per la back cover. Circa un terzo della parte posteriore del telefono è rivestito in metallo, mentre i due terzi inferiori hanno una finitura in pelle.

Si dice che questa edizione speciale sia il frutto di una partnership tra OPPO e Kodak e dovrebbe rendere omaggio a una classica fotocamera Kodak secondo un leak di Digital Chat Station. Salvo la diversa finitura, il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato.

Il Find X3 Pro ha uno schermo QHD+ LTPO AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È alimentato dal processore Snapdragon 888 e ha fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Le fotocamere sono uno dei punti forti del telefono. Ci sono due sensori principali: una lente da 50 MP f/1.8 e una seconda ultragrandangolare da 50 MP f/2/.2. Entrambi hanno PDAF omnidirezionale ma solo il primo ha OIS. Le altre due ottiche posteriori sono: un teleobiettivo da 13 MP con zoom ottico 2x e una microscopica da 3 MP con ingrandimento 60x. Per la fotocamera frontale, lo smartphone vanta un sensore da 32 MP.

Il Find X3 Pro racchiude una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 65 W, la ricarica wireless rapida da 30 W e la ricarica wireless inversa da 10 W. Ha un grado di protezione IP68, NFC, Bluetooth 5.2, altoparlanti stereo e uno scanner di impronte digitali posto sotto il pannello.

Non sappiamo quando verrà annunciata questa versione speciale di Find X3 Pro poiché l'azienda non ha ancora rilasciato alcuna informazione al riguardo. In ogni caso, il debutto non dovrebbe essere lontano.

