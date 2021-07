Oppo Find X2 Lite è in promozione su Amazon a soli 310,00€. Il ribasso del 38% ti fa risparmiare subito 189,00€ e portare a casa uno smartphone che è una favola.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone che non puoi ignorare: Oppo Find X2 Lite

Devi acquistare un nuovo smartphone? Allora posa gli occhi su Oppo Find X2 Lite che grazie alla promo in atto è in super offerta. Questo dispositivo è un gioiellino di fascia media che ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno, in più è bello anche esteticamente.

Con un display infinito da 6,4 pollici e la risoluzione avanzata ti godi streaming, immagini e applicazioni in modo superbo. In più il pannello è di tipo AMOLED e quindi i colori sono profondi e vividissimi.

Il processore è ovviamente Qualcomm Snapdragon che abbinato ai suoi 8GB di RAM ti dà la possibilità di fare quello che vuoi. Con questo dispositivo non hai limiti, neanche in termini di memoria visto che ammonta a 128 GB.

Non sei ancora convinto? Allora fatti spiegare di che lusso ti porti a casa presentandoti la quad camera posteriore. Il sensore principale è da 48 megapixel ma scatti anche in macro, teleobiettivo e grandangolo. In più ti fai selfie a regola d'arte con i 32 megapixel della fotocamera frontale.

Per ultima ma non per importanza, anche la batteria merita la sua nota di merito. È ultra duratura e ti fa arrivare a fine giornata senza problemi ed ovviamente è servita di ricarica Super VOOC 4.0.

Acquista subito il tuo Oppo Find X2 Lite su Amazon a soli 310,00€. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti Standard.

