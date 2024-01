OPPO Enco Buds2: a 19€ sono tutta un'altra musica

Gli OPPO Enco Buds2 sono auricolari di ottima qualità che assicurano un audio avvolgente, immersivo e ricco di dettagli. Oggi li trovi in super offerta su Unieuro grazie al nuovo Volantino Fuoritutto. Stanno andando a ruba, quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicarteli. Mettili in carrello a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un’occasione speciale da prendere al volo. Consegna gratuita e ritiro gratuito sono inclusi nel prezzo.

OPPO Enco Buds2: perché dovresti acquistarli

Con gli OPPO Enco Buds2 indosso hai tutta la musica che ami a una qualità eccellente. Grazie ai comandi touch gestisci volume e riproduzione senza dover toccare smartphone o tablet. Inoltre, la tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione sempre stabile e buona al primo colpo. Estraili dalla loro custodia di ricarica e sono subito connessi ai tuoi dispositivi. Attivando la Noise Reduction elimini rumori e interferenze durante le chiamate.

Acquistali adesso per soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Unieuro ti regala anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Devi solo raggiungere una spesa minima di almeno 30 euro per selezionare PayPal e avere accesso all’opzione “Paga in 3 Rate”. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.