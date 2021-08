OPPO ha concesso il brevetto per un metodo di produzione del suono dello schermo; stiamo parlando di un'alternativa agli altoparlanti presenti nei device usciti finora.

OPPO: il suono potrà uscire dal pannello, secondo un nuovo brevetto

Quando si tratta di brevetti innovativi, OPPO è una delle aziende cinesi con grandi risorse. Dalla tecnologia della fotocamera alla tecnologia del display al suono, abbiamo visto diversi brevetti depositati dalla società, molti dei quali devono ancora essere commercializzati. Adesso è stato individuato un nuovo brevetto innovativo depositato dalla compagnia.

Il patent depositato da OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. è per un “Metodo di suono dello schermo, dispositivo, dispositivo elettronico e supporto di memorizzazione“. Il deposito ha il numero di brevetto CN109062536B ed è stato rilasciato per la prima volta il 23 luglio 2018, ma ha ricevuto l'approvazione dall'Ufficio brevetti cinese soltanto il 17 agosto 2021.

L'azienda si riferisce al campo tecnico dei dispositivi elettronici. Stando a quanto si legge dalla pagina, il device include uno schermo in grado di vibrare e suonare e un sistema per aiutare lo schermo a produrre il suono. Il pannello presenta diverse aree di produzione del suono, ciascuna guidata da diversi eccitatori.

Fondamentalmente, questo è un metodo per la produzione del suono mediante lo schermo e senza fare affidamento su dispositivi di produzione del suono come gli speaker. Il patent è probabilmente parte della mossa per immergere gli smartphone nel loro form factor più sottile.

Un paio di anni fa, la tecnologia a conduzione ossea sembra essere stata una soluzione e Xiaomi l'ha persino utilizzata sullo smartphone Mi Mix di prima generazione, ma quella feature non ha mai preso piede. Non possiamo dire con certezza se questa tecnologia sarà inclusa presto in un telefono dell'azienda; staremo a vedere.

