OPPO, diffuse le specifiche del primo smartphone pieghevole

Il gigante cinese OPPO si starebbe preparando al lancio, nel corso delle prossime settimane, di una vasta gamma di dispositivi. Del resto, come ormai avviene da diversi anni, l’autunno è la stagione preferita dalle società del mondo tech per fare annunci importanti. In attesa dell’OPPO K9s con display da 120Hz, i principali leakster cinesi sono andati a caccia di nuove informazioni sul primo foldable OPPO.

Smartphone pieghevole OPPO: ecco le specifiche tecniche

Come in altre occasioni simili, avvisiamo innanzitutto i lettori che queste indiscrezioni vanno prese con le pinze, anche se a diffonderle è stato il rinomato Digital Chat Station. Tramite il social network cinese Weibo, egli ha parlato dei dettagli più importanti del dispositivo.

In particolare, il display pieghevole in dotazione dovrebbe essere un pannello OLED con diagonale tra 7,8 e 8 pollici. Se confrontato al top di gamma diretto concorrente Samsung Galaxy Z Fold3, si tratterà del medesimo pannello ma con dimensioni maggiori. Sarà interessante capire se la qualità sarà allo stesso modo più elevata, soprattutto se si considera che l'azienda sudcoreana ha già diversi anni di esperienza con gli smartphone foldable e, attualmente, è il brand leader di tale mercato.

Sotto la scocca, invece, il cuore pulsante dovrebbe essere il chipset Qualcomm Snapdragon 888 di fascia alta. Ricordiamo ai più appassionati che quest’ultimo è dotato di otto core – 1 Cortex-X1 da 2,84 GHz + 3 Cortex-A78 da 2,4 GHz + 4 Cortex A-55 da 1,8 GHz.

Lato fotocamera, invece, si parla di un sensore principale Sony IMX 766 da 50 megapixel e, per i selfie, di un sensore non specificato da 32 megapixel. Tra le varie funzionalità si segnala la dotazione del sensore di impronte digitali laterale. Per quanto riguarda il sistema operativo, ovviamente si tratterà di Android 11 con personalizzazione ColorOS 12. Tra l’altro, OPPO ha annunciato ColorOS 12 Global giusto pochi giorni fa.

Purtroppo non ci sono novità per quanto riguarda data di presentazione, lancio sul mercato e prezzi. Non ci resta quindi che attendere qualche mese, sperando nel reveal ufficiale entro fine 2021.