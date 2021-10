Oppo K9s sta arrivando: a bordo un display con refresh rate da 120 Hz

Oppo K9 e K9 Pro stanno per accogliere un nuovo membro della famiglia, vale a dire il K9s. Immagini e specifiche del telefono sono trapelate su Weibo ed anche sul portale web JD.com. Scopriamo qualcosa in più circa le caratteristiche tecniche del dispositivo realizzato dall'azienda cinese.

Oppo K9s: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone si caratterizza per un design simile al K9 Pro, stesse fotocamere implementate ma chipset meno potente, a cui si aggiunge poi un display LCD e non in tecnologia AMOLED.

Entrando più nel dettaglio, lo schermo a bordo di Oppo K9s presenta una diagonale da 6,59 pollici con risoluzione pari al Full HD+ ed una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Non manca il lettore per le impronte digitali lungo il profilo, che funge anche da tasto di accensione/spegnimento/blocco.

Nella zona posteriore, il terminale lascia spazio ad un sistema di tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, lente ultrawide da 8 MP ed un'ulteriore camera da 2 MP. La fotocamera frontale invece consente scatti con risoluzione fino a 16 MP.

Il telefono è alimentato da un chipset Snapdragon 778G e, secondo i rumor, quest'ultimo sarà supportato da 6 GB oppure 8 GB di memoria RAM. L'autonomia in funzionamento sarà affidata al modulo della batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida VOOC 4.0 da 30 W.

Nulla è ancora trapelato circa il prezzo di vendita, ma sappiamo che Oppo K9 verrà offerto nelle varianti cromatiche Black, Pink Gradient o Grey.