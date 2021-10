OPPO annuncia la ColorOS 12 Global, UFFICIALE

La nuova ColorOS 12 di OPPO, basata su Android 12, porta tante novità, dall'interfaccia utente più personalizzata ad una UI mai vista prima.

OPPO svela la ColorOS 12: ecco le caratteristiche

OPPO fra i brand leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi il nuovo sistema operativo ColorOS 12 che si basa su Android 12; sarà disponibile per tutti gli utenti.

La nuova UI introduce un'interfaccia utente estremamente personalizzabile, completamente nuova e avente prestazioni fluide e features innovative, pensate per la produttività di ciascuno e per l'equilibrio perfetto fra lavoro e vita privata. L'update arriverà sui Find X3 Pro e poi si espanderà agli altri device; approderà per prima in Indonesia e in Malesia.

Quali sono le parole d'ordine della nuova skin? Inclusività e personalizzazione.

OPPO è ormai leader in tutto il mondo: è presente in 68 Paesi e ha venduto oltre 440 milioni di device. La UI di nuova generazione si ispira al design “Infinite” del brand ed è incredibilmente ricco e personalizzabile.

La user experience garantisce una maggiore produttività: questo è stato il focus dell'attività del team di ricerca e sviluppo della compagnia.

Adesso, per merito di un incredibile sistema anti-frammentazione e ad una distribuzione più smart delle risorse, la ColorOS 12 non presenterà lag o rallentamenti, nemmeno dopo un utilizzo prolungato del device.

Inoltre, è specifica per creator e amanti dell'imaging: con l'innovativo Quantum Animation Engine inserisce più di 300 nuove animazioni che garantiscono effetti dinamici e realistici, rendendo così l'esperienza finale più convincente e intuitiva. Pensiamo a opzioni come PC Connect, 3-Finger Translate alimentato da Google Lens, FlexDrop e Phone Manager e molti altri.

Non di meno, dopo un'attenta analisi dei feedback dei clienti, l'azienda ha reso la nuova skin ancora più sicura grazie a tutte le features di Android 12… e non solo. Citiamo la Privacy Dashboards, Approximate Location Sharing e Microphone&Camera Indicators, ma anche opzioni proprietarie come Private System, Private Safe, App Lock e molte altre ancora.

La compagnia cinese assicura che tutti i dati degli utenti vengono conservati in maniera super sicura e vengono trasmessi solo grazie ad un protocollo proprietario. In ultima analisi, segnaliamo che questo sarà un software libero e aperto per tutti gli sviluppatori Android.

Quando arriverà? OPPO dice dalla fine del 2021 agli inizi del 2022 su moltissimi smartphone del brand. L'aggiornamento approderà su 110 device e su piùà di 150 milioni di clienti in tutto il mondo.