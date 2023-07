Oppo Band Sport: sconto FOLLE del 54% durante i Prime Day

Se stai cercando un activity tracker versatile e leggero, non cercare oltre: l’Oppo Band Sport è ciò di cui hai bisogno. E con uno sconto impareggiabile del 54% durante i Prime Day di Amazon, non puoi lasciartelo sfuggire. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 22,97 euro, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Oppo Band Sport: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

L’Oppo Band Sport si adatta perfettamente a qualsiasi polso, sia che tu debba fare attività sportiva intensa o semplicemente indossarlo nella vita di tutti i giorni. Con poco più di 20 grammi di peso, quasi non ti accorgerai di indossarlo. Inoltre, il suo ampio display da 1” AMOLED garantisce una leggibilità eccellente in ogni condizione di illuminazione.

Con ben 12 modalità di allenamento, l’Oppo Band Sport è in grado di seguirti in ogni tua attività sportiva. Dalla camminata allo yoga, senza dimenticare il nuoto, questa smartband ti offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Ma la vera chicca è la modalità Corsa Brucia Grassi, un’esclusiva di Oppo Band che diventerà il tuo personal trainer per aiutarti a mantenerti in forma. Non importa il tuo livello di allenamento, questo programma ti guiderà verso risultati ottimali.

La batteria dell’Oppo Band Sport è un’altra caratteristica da non sottovalutare. Con un’autonomia fino a 12 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. E quando sarà il momento di ricaricare, ci vorranno solo 90 minuti per avere il tuo smartband pronto per l’uso.

Ma l’Oppo Band Sport non si limita solo a monitorare le attività sportive. Può anche tenere traccia della tua frequenza cardiaca a riposo o durante l’allenamento. Inoltre, durante il sonno, rileva il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue, fornendoti preziose informazioni sulla tua salute.

La saturazione di ossigeno nel sangue è un parametro vitale importante da tenere sotto controllo. L’Oppo Band Sport può monitorarlo in qualsiasi momento o in modo continuo mentre dormi. Questo ti aiuta a valutare la tua funzione respiratoria durante il sonno e a prenderti cura del tuo benessere in generale.

Con l’Oppo Band Sport, non solo otterrai un activity tracker all’avanguardia, ma avrai anche un compagno di allenamento personale che ti terrà motivato a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. E con uno sconto incredibile del 54% durante i Prime Day di Amazon, questo è il momento ideale per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 22,97 euro. Non perdere altro tempo. l’offerta durerà solo fino a domani e le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.