OPPO A78 (8/128 GB) in offerta a 179€ su Amazon: OTTIMO per chi vuole spendere poco

OPPO A78 è uno dei migliori smartphone da prendere su Amazon a meno di 200 euro. Con la nuova offerta in corso in questo momento, infatti, è possibile acquistare il dispositivo di OPPO con un prezzo scontato di 179 euro che rappresenta anche il minimo storico per il dispositivo, dotato di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone con pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta (ci sono diverse colorazioni disponibili) è possibile premere sul box qui di sotto.

OPPO A78 al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di OPPO A78 include un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida di 67 W. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A78 al prezzo scontato di 179 euro, con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni ed anche di optare (per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali) per l’acquisto in 5 rate mensili con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.