OPPO A57 5G: ufficiale il nuovo medio gamma che ricorda Reno7

OPPO A57 5G è il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese che dà una svecchiata al vecchio modello presentato nel lontano 2016 (ovviamente senza 5G), e lo fa con un design che ricorda molto quello di un altro smartphone arrivato da poco in Italia e su Amazon: OPPO Reno7.

Il device di OPPO si mostra con un design molto piacevole, curato e adatto ai giovani (merito soprattutto delle numerose colorazioni).

OPPO A57 5G: caratteristiche e prezzo

Frontalmente è presente un display LCD ISP da 6.56 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, densità di pixel pari a 296 PPI e copertura del 100% della gamma DCI-P3. La fotocamera frontale non è di tipo punch hole ma bensì è nascosta dietro un notch a goccia: elemento caratteristico che, assieme alle cornici un po’ vistose, sottolineano l’anima economica del nuovo device di OPPO.

Sotto la scocca in alluminio trova posto il processore MediaTek Dimensity 810 con 6/8 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 – il modello con 8 GB sfrutta invece 128 GB di spazio interno in formato UFS 2.2, quindi leggermente più veloce e scattante per quanto riguarda la lettura/scrittura dei dati.

La connettività vede la presenza del modulo 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, jack audio da 3.5 mm e supporto al Dual SIM, mentre la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 10W assicura una buona autonomia anche se non si può certo dire che sarà possibile ricaricare il device in pochissimo tempo. Fortunatamente, nonostante la fascia di prezzo, OPPO A57 5G dispone di Android 12 con la ColorOS 12.1 fin dalla prima accensione.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile in Cina nelle colorazioni Quite Night, Lilac e Dark Blue nelle varianti 8+128 GB e 6+128 GB. Purtroppo, la compagnia ha svelato solo il prezzo del modello con 8 GB di RAM: è disponibile a circa 220 euro al cambio; non si hanno informazioni sulla variante con 6 GB di RAM.