OPPO A55 LTE: eccolo in nuovi render prima del lancio

OPPO A55 LTE si mostra timidamente online in nuovi rendering a distanza di pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato asiatico.

OPPO A55 LTE: cosa sappiamo ad oggi?

All'inizio di quest'anno, il colosso cinese ha presentato lo smartphone OPPO A55 5G nel mercato cinese con specifiche tecniche davvero interessanti: Dimensity 700 SoC, tre sensori posteriori e una grande batteria. Ora, il produttore di telefoni cinese sta pianificando di lanciare la nuova iterazione 4G in alcuni mercati selezionati. Il terminale è stato individuato presso l'ente per la certificazione NCC di Taiwan. Oggi, 91Mobiles ha rivelato in esclusiva i render del dispositivo prima del suo lancio.

OPPO A55 4G sembra avere una back cover simile alla variante con modem di quinta generazione, ma sembra presentare alcune differenze evidenti. In primo luogo, lo smartphone utilizzerà un pannello con buco al centro; il modello di inizio anno invece, aveva un notch a goccia.

Lo schermo sembra avere un rapporto di aspetto moderno con cornici sottili sulla parte superiore e sui lati, ma con un mento rialzato nella parte inferiore.

Il dispositivo è dotato di una configurazione a tripla lente sul retro del device, con un'isola della fotocamera leggermente diversa. Il sistema di telecamere è posizionato verticalmente ma il flash LED dovrebbe essere parte inferiore del modulo. La camera principale dovrebbe essere da 50 MPX.

Spostandoci ai lati, lo smartphone notiamo che dispone di un pulsante di accensione sulla destra che funge anche da scanner di impronte digitali per la sicurezza dei dati degli utenti. Sulla sinistra invece, il telefono dovrebbe presentare un bilanciere del volume. I render rivelano anche le varianti cromatiche dello smartphone. Il dispositivo sarà disponibile nelle varianti di colore Black, Green e Gradient Blue.

Oltre a ciò, il A55 4G dovrebbe avere una grande batteria simile al predecessore; potrebbe essere un'unità da 5000 mAh. Il resto dei dettagli del terminale sono attualmente sconosciuti. Ci aspettiamo che OPPO annunci presto il nuovo gadget; restate connessi.