OnePlus mira a vendere 25 milioni di Nord entro il 2023

OnePlus, l'ambizioso marchio di smartphone che ha iniziato con i telefoni “flagship killer”, ha ora unito le attività con OPPO e funzionerà come il sub brand di quest'ultimo. La società si sta preparando a lanciare il midrange Nord 2 5G il 22 luglio e prima del debutto, Pete Lau, co-fondatore e CEO della società, ha rivelato alcune proiezioni interessanti.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Forbes, Lau ha dichiarato che la compagnia prevede di vendere 25 milioni di smartphone della serie Nord entro la fine del 2023. L'obiettivo è piuttosto ambizioso e il brand ha già venduto un milione di unità. Questo significa che l'azienda deve vendere 24 milioni di unità di device facenti parte della gamma Nord in “soli” 29 mesi.

Per il resto, Counterpoint Research riporta che nel primo trimestre di quest'anno Samsung ha venduto 76,6 milioni di smartphone mentre Apple ha venduto 59,5 milioni di iPhone, seguita da 38 milioni di unità spedite da OPPO, la società che ora possiede OnePlus.

Mentre la fusione dell'OEM di Lau con la casa madre facente anch'essa parte della holding BBK è stata annunciata poche settimane fa, i segnali per lo sviluppo c'erano già dallo scorso anno. Parlando del cambiamento, il boss della compagnia afferma che il team continuerà a realizzare prodotti come ha sempre fatto, ma avrà ancora più risorse per offrire un'esperienza migliore agli utenti.

Ha aggiunto che “i mercati regionali continuano a funzionare come al solito, mentre nei mercati in cui operano entrambi i marchi, continueremo a competere come prima“. L'azienda ha anche integrato la base di codici OxygenOS e ColorOS per stabilizzare il software e migliorare il programma di manutenzione del software.

Quando OnePlus è entrato nel mercato, aveva un singolo telefono che avrebbe sfidato il monopolio di Apple, Samsung, LG e HTC e ha continuato a farlo per un paio d'anni. Con il tempo, il marchio ha iniziato a crescere a dismisura. Dopo i dispositivi premium, l'azienda ora ha una gamma di smartphone di fascia media facenti parte della line-up Nord e si sta concentrando su di essa per raggiungere un gruppo più ampio di utenti.

Il mercato degli smartphone di fascia media ha una concorrenza spietata ed è incredibilmente sensibile al prezzo, con gli utenti che guardano alle specifiche di un dispositivo di fascia alta volendo spendere però, cifre alquanto contenute. Sarà interessante vedere come la realtà di Lau riuscirà a spedire 25 milioni di unità della serie Nord entro il 2023.

