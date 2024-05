Xiaomi 14: il prezzo crolla, è l'OFFERTA TOP di oggi (-317€)

Lo Xiaomi 14 è protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie al codice sconto PSPRMAY24, garantisce la possibilità di acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 682 euro invece che 999 euro. In questo modo, quindi, è possibile ottenere 317 euro di sconto sulla versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14: a questo prezzo è un best buy

Lo Xiaomi 14 è, sempre di più, un best buy grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche la presenza dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, protagonista assoluto del mercato smartphone grazie al mix unico di potenza ed efficienza.

Ci sono poi 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.610 mAh, con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Leica.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, lo Xiaomi 14 è ora acquistabile al prezzo scontato di 682 euro, con 317 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con PayPal, con pagamento in 3 rate mensili. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.