HONOR Magic5 Lite in offerta a meno di 200€ su Amazon: ora è un OTTIMO ACQUISTO

HONOR Magic5 Lite è oggi uno dei best buy per chi cerca un nuovo smartphone da meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è acquistabile a 199 euro garantendo un comparto completo, con anche la possibilità di utilizzare il 5G. Si tratta di un’ottima scelta per la fascia bassa del mercato: lo smartphone garantisce ottime prestazioni, un’autonomia eccellente e un comparto tecnico completo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Magic5 Lite: a meno di 200 euro è un best buy

La scheda tecnica di HONOR Magic5 Lite, in rapporto al prezzo, è ottima. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695, in grado di garantire ottime prestazioni, offrendo anche l’accesso alla rete 5G.

Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 44 W e un’autonomia superiore alla media del mercato. Il display è dotato di un pannello AMOELD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC ed è dotato di un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Magic5 Lite al prezzo scontato di 199 euro. Lo smartphone è disponibile premendo sul box qui di sotto, con consegna in 1 giorno gestita direttamente da Amazon. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e si riferisce alla colorazione Midnight Black.