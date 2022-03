OnePlus: svelato il nuovo flagship killer

Sappiamo che un device di casa OnePlus è apparso in queste ore sull'ente per la certificazione 3C; presenta un numero di modello PGKM10 ed è stato indicato come “un device capace di supportare la fast charge da 160W“. Questa feature è una novità assoluta, sia per l'azienda che per la casa madre OPPO che, proprio durante il MWC 2022 di Barcellona, ha tolto i veli alla tecnologia di ricarica rapida da 150W.

Ieri abbiamo fatto diverse speculazioni in merito a questo terminale: qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di un tablet, altri invece hanno ribadito che dovrebbe essere un flagship killer. Grazie all'insider Digital Chat Station però, ora sappiamo che il gadget in questione non è altro che uno smartphone di OnePlus di fascia medio-alta con Dimensity 8100. Segnaliamo che questo modello era già emerso sul web pochi giorni fa, ma senza ulteriori dettagli in merito.

OnePlus: quale sarà il device della discordia?

Sicuramente sarà un flagship killer e, sebbene si dica che disponga della fast charge da 160W, riteniamo lecito ipotizzare che si baserà sulla tecnologia di ricarica da 150W di OPPO. DGS su Weibo sottolinea anche che il prodotto avrà una batteria da 4500 mAh capace di ricaricarsi completamente in soli 15 minuti: un vero record nel settore.

Quando vedremo questo telefono?

Bella domanda: le fonti online affermano che diventerà ufficiale il prossimo mese; tenendo conto di questa roadmap, ipotizziamo nuovi teaser promozionali in arrivo nei giorni a venire. Solo alla fine però, vedremo una data di presentazione ufficiale.

Bene: sappiamo che si ricaricherà in fretta, e poi? Sarà potentissimo, ecco tutto. Grazie alla presenza del processore Dimensity 8100, lo smartphone sarà in grado di rivoluzionare il settore e sfidare apertamente Samsung Galaxy S21 FE, iPhone SE 5G e Xiaomi 12X.

Anche il pannello sarà di pregio: sarà uno schermo OLED da 6,7 pollici e ci sarà un sensore fotografico principale Sony IMX766 sulla cover posteriore. Ricordiamo che anche Realme, associata al gruppo BBK Electronics, svelerà il suo primo telefono con SoC MediaTek Dimensity 8100.