MediaTek Dimensity 8100 batte il TOP di Qualcomm

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ora viene battuto dal Dimensity 8100 di MediaTek su Geekbench… come se Dimensity 9000 non fosse già abbastanza potente!

Il chipset Qualcomm di punta prodotto da Samsung sta avendo difficoltà a tenere il passo del suo rivale più importante, MediaTek, che ultimamente lo ha superato con i suoi ultimi SoC Dimensity prodotti da TSMC. I primi punteggi di benchmark del Dimensity 9000 sono risultati superiori a quelli dello Snapdragon 8 Gen 1 e, come se ciò non bastasse, l'ammiraglia Qualcomm è stata ora battuta anche dal processore di fascia media.

MediaTek Dimensity 8000 è potenza pura

Il tipster Digital Chat Station ha condiviso oggi i risultati Geekbench dei seguenti SoC: Dimensity 8100, Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 888, e si nota che la CPU di MediaTek ha battuto facilmente gli altri due nel test multi-core. I dispositivi utilizzati provenivano tutti da realme, con l'RMX3562 indicato come il prossimo realme GT NEO3.

Indipendentemente da ciò, è comunque straordinario vedere un chip che non è nemmeno il “top di gamma” di MediaTek per quest'anno battere due chipset premium della rivale Qualcomm. La soluzione di punta dell'OEM taiwanese per il 2022 è in realtà il chip Dimensity 9000 e la serie D8000 è destinata solo agli smartphone di fascia medio-alta (i cosiddetti “flagship killer”). La serie in questione sarà prodotta mediante un processo architettonico a 5 nanometri di TSMC.

Ma Qualcomm ha un'altra carta nella manica. A breve arriverà un altro chipset premium avente il numero di modello SM8475; molto probabilmente sarà uno Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo sarà prodotto grazie al processo a 4 nm di TSMC che si dice sia in grado di gestire meglio il calore e il risparmio energetico rispetto alla soluzione attuale.

Sarà quindi interessante vedere come si comporterà sui nuovi dispositivi previsti per il debutto nella seconda metà dell'anno. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.