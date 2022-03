OnePlus: un telefono misterioso appare all'orizzonte

In queste ore si parla molto nel web di uno smartphone OnePlus di fascia alta con supporto alla fast charge cablata da 160W. Il dispositivo è ancora avvolto nel mistero ma grazie alla certificazione 3C possiamo conoscere ulteriori dettagli in merito.

Giusto per remind me, segnaliamo che OPPO, casa madre che possiede OnePlus da circa un anno, ha svelato durante il MWC 2022 di Barcellona, il nuovissimo sistema di ricarica rapida da 150W e ha promesso di rilasciarlo su un futuro OP fra pochi mesi. Ma l'avvistamento di un terminale di Pete Lau con ricarica da 160W ci lascia un attimo perplessi: possibile che l'azienda stia sviluppando un sistema ancora più rapido? A che senso, visto che le compagnie – Realme compresa – condividono le stesse tecnologie?

OnePlus con fast charge da 160W: il device è avvolto nel mistero

Unitamente a ciò, leggiamo che un terminale OP con numero di modello PGKM10 è in cantiere presso la compagnia asiatica. Se facciamo “due più due”, possiamo vedere che il device di cui si parla altro non è che un tablet. Qualcuno invece, ha affermato che il numero di modello appartiene ad un flagship di prossima uscita (OnePlus 10 Ultra?).

Grazie ad un teaser di Digital Chat Station, sappiamo anche che la casa di Pete Lau sta lavorando ad un gadget con Dimensity 8100 sotto la scocca; che si tratti proprio di un tablet? Unitamente a ciò, il primo tablet di OPPO è già stato svelato e ora tutto ci fa pensare che i tempi siano maturi anche per una proposta di OnePlus.

Il prodotto in questione dovrebbe presentare un pannello con risoluzione FullHD+, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel e batteria da 4500 mAh. Restate aggiornati con noi per saperne di più sulla vicenda. Noi vi invitiamo a prendere il suddetto rumor con “un pizzico di sale”, anche perché non possediamo dettagli aggiuntivi che possano far luce sul device del mistero.