OnePlus: gli smartphone non ancora aggiornati alle patch di dicembre

Quali sono gli smartphone OnePlus non ancora aggiornati alle patch di sicurezza di dicembre? C'era un tempo in cui gli smartphone OnePlus ricevevano le patch di sicurezza con una cadenza molto precisa e puntuale ma, nel corso degli ultimi anni, il colosso cinese ha perso il primato iniziando ad affiancarsi ad altri OEM non certo campioni di tempismo per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza – come Xiaomi.

Ecco gli smartphone OnePlus non ancora aggiornati alle patch di sicurezza di dicembre

Se addirittura Google è arrivato a “sgridare” gli ex sviluppatori di Essential per la celerità nel rilasciare le patch di sicurezza, di certo non si può dire lo stesso per quanto riguarda OnePlus. Nelle scorse ore la compagnia ha rilasciato le patch di dicembre per OnePlus 8/8 Pro e Nord 2 5G ma, purtroppo, sono ancora piuttosto numerosi i device rimasti bloccati alle patch di novembre o addirittura di settembre.

Ecco la lista completa degli smartphone OnePlus che non hanno ancora ricevuto le patch di sicurezza di dicembre:

Serie OnePlus 9 OnePlus 9 – novembre 2021 OnePlus 9 Pro – novembre 2021 OnePlus 9R – novembre 2021

Serie OnePlus 8 OnePlus 8T – ottobre 2021

Serie OnePlus 6 OnePlus 6 – novembre 2021 OnePlus 6T – novembre 2021

Serie OnePlus Nord OnePlus Nord – novembre 2021 OnePlus Nord CE – novembre 2021 OnePlus Nord 2 – novembre 2021 OnePlus Nord N10 5G – novembre 2021 OnePlus Nord N100 – settembre 2021 OnePlus Nord N200 5G – novembre 2021



In attesa di nuovi aggiornamenti software, non possiamo che sperare in un cambio di rotta a seguito della fusione del ramo software con quello di OPPO, anche se lo stesso Pete Lau ha svelato che l'aggiornamento a ColorOS 12 sarà una bella gatta da pelare.