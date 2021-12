OnePlus: OxygenOS 12 fa a botte con le mod di Google Camera

I dispositivi OnePlus con OxygenOS 12 non vanno d'accordo con le mod dell'app Google Camera, mettendo un punto (fermo?) alla possibilità di estendere e migliorare le prestazioni fotografiche degli smartphone OnePlus con le funzionalità dell'applicazione fotocamera solitamente disponibile sugli smartphone Google Pixel.

La OxygenOS 12 di OnePlus non supporta le mod dell'app Google Camera

Come si sa ogni smartphone Google Pixel dispone di Google Fotocamera: l'applicazione è di gran lunga la migliore sul mercato in quanto dispone di tutte le funzionalità software che rendono le foto scattate dai Pixel così incredibilmente superiori a quelle offerte dagli altri device. Nel corso degli anni la grande community del modding è riuscita a estrapolare gli APK dell'applicazione per renderli disponibili su un vasta gamma di smartphone di altre marche, ma sembra che OnePlus abbia posto alcuni paletti inamovibili con la OxygenOS 12.

Infatti, tenendo conto da quanto dichiarato dal gruppo Telegram Google Camera Port Updates, sembra che l'ultima major release della OxygenOS basata su Android 12 non permetta alle app di terze parti di accedere ai sensori ausiliari degli smartphone OnePlus. Entrando nel dettaglio, uno smartphone con la OxygenOS 12 munito di sensore ultra grandangolare, sensore macro e magari sensore tele, garantisce il controllo di questi elementi solo per l'applicazione Fotocamera proprietaria; ogni altra app (comprese le mod della Google Camera) può sfruttare solo il sensore principale.

Al momento è chiaro che il team di sviluppo della OxygenOS abbia volutamente introdotto queste limitazioni, possibilmente per l‘unione del ramo software con ColorOS di OPPO; la speranza è che l'azienda torni sui suoi passi e consenta alla community del modding di offrire ai propri utenti soluzioni alternative per scattare foto con applicazioni di terze parti e con la Google Camera.