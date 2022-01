OnePlus Nord si aggiorna: le novità dell'update

Procede a ritmo spedito l'introduzione delle patch di sicurezza di gennaio per gli smartphone OnePlus che, dopo essere sbarcate sulla serie OnePlus 9 qualche settimana fa, in queste ore fanno capolino anche sul device di fascia media OnePlus Nord. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware 11.1.8.8 con le ultime correzioni di sicurezza.

OnePlus Nord si aggiorna alle patch di sicurezza di gennaio

Sebbene la compagnia non abbia rilasciato un changelog ufficiale relativo al contenuto dell'update, sappiamo che al suo interno sono presenti le seguenti novità:

Sistema Miglioramento della stabilità generale Aggiornamento alle patch di sicurezza di gennaio



Gli utenti muniti del device possono scaricare le patch di sicurezza di questo mese tramite il pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali della OxygenOS, oppure attendere l'arrivo dell'aggiornamento OTA tramite l'apposita notifica di sistema prevista a partire da questi giorni.

Quando arriverà l'aggiornamento ad Android 12 sul mio smartphone?

Oltre il rilascio delle patch di sicurezza per gli smartphone OnePlus, la compagnia è anche impegnata nello sviluppo e nella introduzione di Android 12 con la OxygenOS 12. Se il vostro device non ha ancora ricevuto il nuovo sistema operativo, potete controllare quando verrà aggiornato all'interno del nostro focus sempre aggiornato.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord : tutti i prezzi

Amazon è in questa fase il miglior canale per far proprio OnePlus Nord con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 20,11€.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte possibili.