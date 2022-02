OnePlus Nord CE 2: tutto quello che sappiamo

OnePlus svelerà il nuovo midrange Nord CE 2 il 17 febbraio in tutto il mondo. Oggi però, le principali specifiche del telefono sono emerse online prima del lancio. Il tipster Yogesh Brar ha rivelato il prezzo e i colori dello smartphone in questione.

OnePlus Nord CE 2 5G: tutto quello che sappiamo

Secondo il tipster, Nord CE 2 costerà Rs. 23.999 (~ $ 317) per la variante con 6 GB di RAM e 128 G. Costerà Rs. 25.999 (~ $ 344) per la versione di archiviazione da 8 GB di RAM e 128 GB. Ha inoltre rivelato i possibili colori dello smartphone. Si dice che il dispositivo venga lanciato in due colori: Bahama Blue e Grey Mirror. Il dispositivo sarà in vendita questa settimana dopo la fine del lancio.

Specifiche tecniche

Oggi sono state apprese alcune delle principali specifiche del telefono. Si dice che il terminale abbia un modulo fotografico simile a quello dell'OPPO Find X3 Pro. Sarà caratterizzato da un pannello AMOLED perforato da 6,43 pollici con una risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Ci sarà uno sparatutto per selfie da 16 MP nell'angolo in alto a sinistra. Il telefono avrà un sistema a tripla lente nella parte posteriore con un obiettivo principale da 64 MP, un sensore ultra-wide da 8 MP con FOV di 119° e un obiettivo macro da 2 MP.

Okay here's what I am hearing



OnePlus Nord CE 2 5G



6/128GB – ₹23,999



8/128GB – ₹25,999



2 colours – Bahama Blue, Gray Mirror



Sales starting this week (right after the launch) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 14, 2022

Sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 900 abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Avrà uno slot per schede microSD per espandibilità di archiviazione fino a 1 TB. Il dispositivo conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.