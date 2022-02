OnePlus Nord CE 2 5G: confermato il processore di bordo

OnePlus ha pubblicato un nuovo teaser in vista del rilascio dello smartphone di fascia media Nord CE 2. La presentazione ufficiale del dispositivo avverrà la prossima settimana, precisamente il 17 febbraio.

OnePlus Nord CE 2 5G: MediaTek Dimensity 900

Lo sviluppatore ha confermato l'utilizzo del processore MediaTek Dimensity 900. Questo chip combina otto core di elaborazione con una frequenza fino a 2,4 GHz, un controller grafico Mali-G68 MC4 e un modem 5G SA/NSA.

Inoltre, è apparsa un'immagine dello smartphone nella colorazione Bahamas Blue. Si può notare che nell'angolo in alto a sinistra dello schermo è presente un piccolo foro per una selfie camera: la sua risoluzione, presumibilmente, sarà di 16 megapixel. Lo smartphone riceverà uno schermo FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con supporto HDR10+ e vetro protettivo Gorilla Glass 5.

La fotocamera principale, secondo le informazioni disponibili, sarà un sensore da 64 megapixel e un'unità da 8 megapixel con ottica ultra-wide. Sotto la scocca troveremo una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica SuperVOOC da 65 watt. Inoltre, godrà del jack per cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo verrà spedito con il sistema operativo Android 11.

Nelle notizie correlate, la compagnia ha recentemente lanciato il suo smartphone di punta, OnePlus 10 Pro, che, secondo i rapporti, non ha rivali in termini di velocità tra i flagship Android. I rapporti affermano che l'interfaccia di sistema, le animazioni di sistema e i gesti sono di altissima qualità. In particolare, i rapporti menzionano che il sistema operativo OnePlus 10 Pro è paragonabile a iOS.

Inoltre, la velocità di ricarica è molto elevata. Questo dispositivo impiega solo 11 minuti per caricarsi dallo 0% al 50%. Ci vogliono solo altri 20 minuti per raggiungere il 100%. Inoltre, è dotato di uno schermo Fluid AMOLED da 6,78 pollici, realizzato grazie alla tecnologia LTPO di seconda generazione. Infine, vi è un SoC Snapdragon 8 Gen 1 a fornire potenza ed energia al device. Il telefono ha ricevuto una fotocamera Hasselblad di seconda generazione, dotata di sensori della fotocamera con una risoluzione di 48, 50 e 8 megapixel.