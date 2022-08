OnePlus Nord CE 2 Lite al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo parlare di un’offerta davvero strepitosa che riguarda uno dei telefoni di fascia media più intriganti dell’ultimo periodo. Stiamo parlando dell’ottimo OnePlus Nord CE 2 Lite, un low cost però oggi diventa ancora più appetibile grazie lo sconto pazzo presente sul noto sito di Amazon. Da 309,00 € lo portate a casa a 220,00 €, con un risparmio immediato sul prezzo di listino pari al 29% in meno.

Impossibile non consigliarvi questo smartphone a questo prezzo. Prendendo da questo sito poi avrete tantissimi vantaggi come la consegna senza costi aggiuntivi entro domenica 28 agosto se l’ho ordinata nelle prossime ore, la spedizione gratuita e la possibilità di consegna presso un punto di ritiro, ma ancora. Citiamo poi la possibilità di acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

OnePlus Nord CE 2 Lite: se lo comprate oggi fate un ottimo affare

Stiamo parlando di un device low cost di fascia media che però oggi riceve uno sconto immediato di quasi 90 €. Mica poco. In primo luogo citiamo la presenza di un modulo fotografico composto da ben tre sensori coadiuvati dall’intelligenza artificiale. La lente principale pi è un’ottica da 64 Megapixel. Con la macro vi divertirete a realizzare fotografie intriganti e con l’obiettivo per la profondità di campo da 2 Megapixel riuscirete afare dei ritratti come dei veri professionisti.

Lo schermo è un pannello da 6,59 pollici LCD con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e non solo. La batteria invece, è da 5000 mAh così che possiate usare il telefono per due giorni senza mai dover passare dall’alimentatore. A proposito, la ricarica è velocissima grazie alla tecnologia SuperVOOC da 33W.

C’è un potente processore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato dal modem 5G per il supporto alle reti next-gen. In più, con la GPU Adreno 619 sarete pronti per giocare a qualsiasi titolo voi vogliate scaricabile dal Play Store. Concludiamo parlandovi della presenza dell’ottimo jack audio da 3,5 mm per collegarci le vostre cuffie cablate preferite e la possibilità di espandere la memoria con la microSD.

A soli 220,00€ è da prendere al volo: oggi OnePlus Nord CE 2 Lite si trova al suo minimo storico. Non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.