OnePlus Nord CE 2 5G: svelata la data di debutto

La data di lancio del nuovo mediogamma di fascia bassa OnePlus Nord CE 2 5G è stata rivelata in una recente fuga di notizie. Ricordiamo che la compagnia ha recentemente lanciato in India lo smartphone OP 9RT e gli auricolari Buds Z2. La scorsa settimana, l'informatore Yogesh Brar aveva affermato che la società avrebbe tenuto un evento di lancio a febbraio per annunciare al mondo il midrange Nord 2 CE 5G. Ora, l'affidabile tipster Max Jambor ha ora anticipato la data di lancio del suddetto dispositivo.

OnePlus Nord 2 CE: ecco la data di presentazione

L'immagine condivisa da Jambor rivela che il Nord 2 CE 5G verrà lanciato l'11 febbraio. Il teaser suggerisce anche l'estetica del modulo fotografico del dispositivo, che corrisponde ai rendering trapelati nel recente passato.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Si dice che OnePlus Nord CE 2 arrivi con un display AMOLED da 6,4 pollici. Lo schermo perforato dovrebbe supportare una risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo. Il telefono funzionerà con il sistema operativo Android 12, che sarà personalizzato però con la skin OxygenOS 12.

Per i selfie, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. È probabile che la sua scocca posteriore presenti un modulo fotografico da 64 MPX, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel.

Il chipset Dimensity 900 di casa MediaTek alimenterà il Nord CE 2. Potrebbe essere fornito con 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di storage. Trarrà energia da una batteria da 4.500 mAh, che dovrebbe supportare la ricarica rapida da 65 W. È probabile che disponga di un prezzo compreso tra Rs 24.000 (~ $ 321) e Rs 28.000 (~ $ 374). Il Nord CE 2 dovrebbe arrivare in nero e verde.