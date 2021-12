OnePlus Nord 2 CE non arriverà prima di febbraio 2022

OnePlus Nord 2 CE non verrà lanciato prima di febbraio 2022. Questo è quanto è emerso in rete in queste ore; scopriamo maggiori dettagli in merito.

OnePlus Nord 2 CE: il suo debutto sembra più vicino, e invece…

Secondo quanto riferito, il sub brand di OPPO sta lavorando al OnePlus Nord 2 CE, il cui nome in codice è Ivan. Recentemente, il telefono con numero di modello IV2201 è stato individuato nel database del Bureau of Indian Standards (BIS). Tuttavia, l'informatore Yogesh Brar che ha recentemente condiviso le specifiche chiave del Nord 2 CE ha affermato che ci vorranno un paio di mesi prima che diventi ufficiale.

Secondo l'informatore infatti, il midrange non verrà lanciato prima di febbraio 2022. Ciò indica che il produttore cinese potrebbe prima lanciare l'inafferrabile OnePlus 9RT e Buds Z2 entro la fine di questo mese o all'inizio di gennaio e poi svelare il Nord 2 CE entro la fine di gennaio o agli inizi di febbraio.

Si prevede che Nord 2 CE sia dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Potrebbe presentare una snapper selfie da 16 megapixel e una tripla lente da 64 (principale) + 8 (ultrawide) + 2 megapixel (macro).

Il chipset Dimensity 900 alimenterà il Nord 2 CE con 6 GB a 12 GB di RAM. Il telefono potrebbe arrivare nelle edizioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Potrebbe essere preinstallato con il sistema operativo Android 12 basato su OxygenOS 12.

Potrebbe disporre di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Per motivi di sicurezza, potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali in-display. Dovrebbe anche essere dotato di un jack audio da 3,5 mm. Arriverà in nero e il verde.