OnePlus Nord 3 alla carica: processore TOP e ricarica da 150W

Pochi giorni fa, al MWC 2022, OPPO ha presentato la sua nuova tecnologia di ricarica rapida da 150 W e il marchio ha dichiarato che debutterà per la prima volta su uno smartphone OnePlus previsto per il lancio nel secondo trimestre del 2022, ovvero tra aprile e giugno.

Ora, i rapporti sono emersi suggeriscono che questo device in arrivo è proprio il Nord 3.

OnePlus Nord 3: quando verrà presentato?

Un rapporto di AndroidCentral ha rivelato che il prossimo OnePlus Nord 3 supporterà la ricarica rapida da 150 W di OPPO e avrà un design basato sul Realme GT Neo 3. Un altro rapporto di PriceBaba in collaborazione con il noto tipster Mukul Sharma ha rivelato che il prossimo midrange di Pete Lau verrà lanciato nel mercato internazionale verso la fine di maggio o l'inizio di giugno.

Questi rapporti sono in linea con un recente post sul forum pubblicato dal CEO del marchio che ha affermato che “Debutteremo prima su uno smartphone OnePlus nel secondo trimestre del 2022“.

Per quanto riguarda le capacità di ricarica, OPPO ha rivelato all'evento MWC 2022 che la ricarica SuperVOOC da 150 W è in grado di caricare completamente un telefono con una batteria da 4.500 mAh in soli 15 minuti. Inoltre, bastano solo 5 minuti per caricare una batteria da 4.500 mAh dall'1% al 50%. La società ha anche rivelato che la tecnologia viene fornita con OPPO Battery Health Engine, un software che gestisce la batteria in modo ottimale con conseguente degrado della batteria solo del 20% dopo 1600 cicli di carica dello 0-100%.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Secondo quanto si ipotizza, si dice che verrà fornito con un display OLED Full-HD+ da 6,7 ​​pollici con 120Hz frequenza di aggiornamento. Il dispositivo avrà probabilmente un foro posizionato al centro per la fotocamera selfie.

Potrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100 con quattro core Cortex-A78. Il chipset supporterà la RAM LDDR5 e lo storage UFS 3.1. La parte posteriore del telefono sarà dotata di una camera principale Sony IMX766 da 50 megapixel e sarà alimentata da una batteria da 4.500 mAh. Avrà il supporto per la fast charge cablata da 150 W ed è probabile che si basi sul sistema operativo Android 12.