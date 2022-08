OnePlus Nord 20 SE UFFICIALE: low budget per tutti

OnePlus Nord 20 SE è appena arrivato ufficialmente sul mercato; il dispositivo presenta uno schermo con risoluzione HD+, una dual camera da 50 MP, la ricarica rapida cablata da 33 W e molto altro ancora.

Sappiamo che OnePlus Nord 20 SE si può acquistare su AliExpress ma non è ancora disponibile per noi. È un budget phone dal design elegante e lussuoso, con uno schermo FullHD+ con notch a goccia e una main camera da 50 Mega sul posteriore. Ad alimentarlo troviamo un processore di MediaTek e una batteria capiente da ben 5000 mAh. È il budget phone più economico di OnePlus.

OnePlus Nord 20 SE: le caratteristiche

Lo smartphone in questione ha uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e luminosità di picco di 600 nits. Il notch invece, ospita una selfiecam da 8 Megapixel e la back cover principale invece, dispone di due ottiche con sensore principale da 50 Megapixel. La secondaria è da 2 mega invece.

Sotto la scocca troviamo il processore Helio G35 di MediaTek. Arriva con 4 GB di RAM e con memoria da 64 GB; c’è lo slot per le microSD e dispone di Android 12 con OxygenOS 12.1.

Una capiente batteria da 5000 mAh alimenta il device in questione; c’è il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W e il fingerprint posto sul frame laterale. Non manca lo sblocco mediante il volto. Completa la dotazione il modem 4G VoLTE, il WiFi, il BT 5.0, il GPS, il jack audio da 3,5 mm e gli speaker stereo.

Verrà venditp dal 12 agosto in alcune parti del mondo e sarà disponibile in Celestial Black e Blue Oasis. Se volete un telefono europeo di OnePlus, vi consigliamo il Nord CE 2 Lite a 286,01€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissime ore. È un midrange low cost molto intrigante, campione di incassi e Best Buy per rapporto qualità-prezzo. Fateci un pensierino, ne vale la pena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.