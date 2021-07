OnePlus Nord 2 eseguirà la OxygenOS 11.3 e, a quanto pare, sarà il primo device della line-up della casa cinese a presentare una base di codice integrata con la ColorOS, la UI della (nuova) casa madre OPPO.

OnePlus Nord 2: in cosa differirà la nuova OxygenOS?

Di recente, OnePlus ha condiviso un elenco del suo supporto software per tutti i telefoni del marchio. L'azienda ha promesso che tutte le ammiraglie avrebbero ricevuto tre importanti aggiornamenti Android e quattro patch di sicurezza.

Ha anche annunciato l'unione della base di codice della OxygenOS con la ColorOS di OPPO e ha confermato che la società passerà alla base di codice integrata sui telefoni attuali dal rilascio del futuro software Android 12. Ora, in un'intervista con XDADevelopers, OnePlus ha confermato che il prossimo Nord 2 sarà il primo telefono dell'azienda a funzionare con la OxygenOS v11.3 basata su una base di codice integrata (out of the box, of course).

Secondo Pete Lau, il motivo principale per passare a una base di codice integrata direttamente fuori dalla scatola è quello di ottimizzare le risorse. Ora che le due realtà cinesi hanno annunciato la fusione, tutte le finanze e le risorse, inclusi i team di ricerca e sviluppo, saranno comuni per entrambe le società; pare inoltre che offriranno un'esperienza semplificata.

Nonostante questo cambiamento, non ci sarebbe quasi alcun grande rinnovamento nell'uso quotidiano e nell'esperienza tipica dei telefoni del brand rispetto al precedente codebase OxygenOS separato.

Oltre a questo, nell'intervista su XDADevelopers, il dirigente ha rivelato molti dettagli chiave sull'imminente OnePlus Nord 2. Si dice che OnePlus disporrà di un SoC di punta di MediaTek considerando il suo rapporto qualità-prezzo. Mr.Zhang ha anche confermato che lo smartphone sarà dotato di un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici con un'elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Altre specifiche tecniche includono una fotocamera posteriore tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, una cella della batteria da 4.500 mAh e uno snapper selfie da 32 MP.

Con OnePlus Nord 2, l'azienda dovrebbe ricreare il medesimo hype che ha fatto con il primo Nord rilasciato nel luglio dello scorso anno. Il debutto del telefono è previsto per il 22 luglio e all'evento ci aspettiamo anche le nuove cuffie TWS dell'azienda.

