OnePlus Nord 2 5G si aggiorna e corregge un bug fastidioso

A distanza di una settimana esatta dal rilascio dell'aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio per OnePlus Nord 2 5G, in queste ore il colosso cinese annuncia ufficialmente sul proprio forum l'inizio della fase di rollout di un aggiornamento supplementare della OxygenOS 12 con il firmware A.18.

Come viene sottolineato da un membro dello staff di OnePlus all'interno del thread del forum ufficiale in queste ore, “abbiamo notato un gran numero di utenti in questa Community colpiti da un bug che causa il blocco del telefono quando si cerca di condividere le foto dall'applicazione Galleria. […] La causa del problema è correlata all'applicazione Messaggi, e dovrebbe essere risolto entro una settimana.”

OnePlus Nord 2 riceve l'aggiornamento della OxygenOS alla versione A.18

Come viene sottolineato dall'azienda, gli utenti che non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento possono seguire queste indicazioni per cercare di mitigare la severità del bug:

Avviare Google Play Store e cercare “Messaggi” Tappare la voce “Disinstalla” per disinstallare tutti gli aggiornamento e riportare l'applicazione a una versione più vecchia Assicurarsi che l'opzione aggiornamenti automatici sia disabilitata pigiando i tre pallini verticali in alto a destra Avviare Google Play Store > tappare sull'icona del proprio account > Gestisci app e dispositivo > Gestisti, nel caso in cui il primo passo non dovesse funzionare Individuare l'applicazione Messaggi e ripetere le istruzioni indicate nei passaggi 2 e 3

Come spesso accade per quanto riguarda gli aggiornamenti software rilasciati da OnePlus, la nuova versione della OxygenOS sarà inizialmente inviata a un numero ristretto di utenti. In questo modo la compagnia può testare la stabilità dell'update e solo successivamente procedere al rilascio generale a tutti i device compatibili.

Gli utenti muniti di OnePlus Nord 2 possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software nel pannello delle Impostazioni, oppure scaricare e installare manualmente il firmware scaricandolo dai server ufficiali della compagnia.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord 2 5G : tutti i prezzi

20,07€ per un OnePlus Nord 2 5G: è questa ad oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione disponibile grazie a Amazon.

Tutte le offerte accessibili oggigiorno, raccolte in una pratica tabella di raffronto.