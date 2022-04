OnePlus: l'azienda potrebbe espandersi da un momento all'altro

Secondo uno dei dirigenti di casa OnePlus, si dice che il marchio sia in grado di espandersi dal giorno alla notte. L’azienda ora ha le finanze e le risorse per aprire fino a 10.000 store in meno di 8 ore, se dovesse servire.

Facciamo un salto indietro nel tempo: torniamo al giugno dello scorso anno, quando l’OEM di Pete Lau ha annunciato la sua fusione completa con OPPO. Questa mossa ha diviso la fan base del brand che, da un lato è stata contenta, dall’altro invece, ha espresso non poche perplessità. In molti temono che la compagnia si possa snaturare dalla sua mission originale.

OnePlus ha le risorse per stravolgere il mercato

Di fatto, OP ha unito la base del codice della OxygenOS con la ColorOS della casa madre e in Cina i nuovi dispositivi OnePlus dispongono proprio di quest’ultima UI. Adesso però, a far luce sulla questione ci ha pensato il presidente in carica dell’azienda, Li Jie. Nel corso di una recente intervista infatti, ha affermato che ora la società potrebbe essere in grado di aprire oltre 10.000 store in una sola notte. Fra le altre cose, ha anche detto che potrebbe espandersi ulteriormente grazie alle risorse della casa madre.

Se ci pensate, ci vogliono anni per aprire 10.000 store in tutto il mondo e servono molti soldi; OnePlus invece, spiega che è tutto pronto:

Il negozio di OPPO è già pronto, è stato pagato l’affitto ed è stato pagato lo stipendio base del consulente di esperienza. Per noi è solo sul bancone. Trova un’area che appartiene a OnePlus, mettici sopra il prodotto e se il prodotto genera vendite o servizi, riceverai una commissione. Questo è il vantaggio dell’integrazione e il costo offline è molto basso.

Ha poi aggiunto:

I nostri prodotti e marchi hanno sempre enfatizzato la lavorazione e la consistenza, inclusa la lucidatura dei dettagli. Se non esiste un collegamento all’esperienza offline, molte volte gli utenti non lo sanno o non lo percepiscono!

Ma a cosa serve fondere le catene di approvvigionamento? Semplice: da una parte riduce i costi e gli investimenti di OnePlus, dall’altra permette ad OPPO di sperimentare nuove tecnologie innovative. Pensiamo alla SuperVOOC da 150W, per esempio. Fra le altre cose segnaliamo anche l’annuncio del nuovo flagship killer OnePlus Ace.