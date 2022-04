OnePlus Ace: UFFICIALE con Dimensity 8100

OnePlus Ace è finalmente stato ufficializzato in Cina: si tratta di un device di fascia medio-alta (un cosiddetto “flagship killer”), con processore MediaTek Dimensity 8100, tre fotocamere con sensore principale da 50 Mpx, fast charge da 150W e molto altro ancora.

Come detto più e più volte, sappiamo che il dispositivo è identico – sul fronte hardware – al Realme GT Neo3, un dispositivo del gruppo BBK Electronics. Anch’esso ha la ricarica rapida SuperVOOC, un processore di punta MediaTek e si basa su Android 12.

Il nuovo modello di OP ha bordi piatti, un design flat e comunica un look premium sin dal primo sguardo. In India (e nel resto del mondo) verrà commercializzato come OnePlus 10R. Il debutto è previsto per il 28 aprile.

OnePlus Ace: le caratteristiche complete

Il telefono costa (in Cina) 2499 RMB nella versione da 8 GB più 128 GB di memoria. Ci sarà anche una versione con 256 GB e due varianti ulteriori (12+256 e 12+512 GB). Sarà disponibile in due colorazioni (nero e blu) a partire dal prossimo 26 aprile.

In primo luogo, OnePlus Ace ha uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Completa il tutto un rapporto chermo/corpo del 93,4%, aspect ratio da 20:9, un foro per la selfiecam, supporto all’HDR10+, un vetro Gorilla Glass 5 e una luminosità massima di 950 nits.

C’è un processore MediaTek Dimensity 8100 con Mali G610. La dotazione hardware dispone anche di 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e memorie rapide UFS 3.1 da 523 GB. In Cina non c’è la Oxygen ma la ColorOS di OPPO, basata ovviamente su Android 12.

Arriviamo al comparto fotografico: tre sensori, con quello principale Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS al seguito e apertura f/1.88. Presente poi un Sony IMX355 ultrawide da 8 MP e una macro da 2 MP. Infine, troviamo uno snapper selfie S5K3P9 da 16 MP.

Dulcis in fundo: batteria da 4500 mAh con fast charge cablata SuperVOOC da 150W, modem 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti contactless e USB Type C. Il fingerprint è in-display e gli speaker stereo hanno il supporto al Dolby Atmos.

Le sue dimensioni sono di 163,3 mm × 75,5 mm, con 8,2 mm di spessore. Il peso invece, è di 186 grammi.