OnePlus avvia un esclusivo programma Closed Beta OxygenOS per i possessori di OnePlus 9 e 9 Pro. L'azienda ha annunciato che è alla ricerca di volontari tecnicamente esperti che possiedono uno smartphone di ultima generazione che si vogliano unire al programma Closed Beta Test così da testare le nuove funzionalità della OxygenOS prima del rilascio al grande pubblico.

OnePlus: cercasi volontari per provare la OxygenOS in anteprima

Nel forum della compagnia, un moderatore ha aggiunto che ogni partecipante farà parte di un “equipaggio d'élite di membri della comunità di OnePlus” mentre si testeranno “creazioni e funzionalità settimane o addirittura mesi prima che vengano rilasciate al pubblico“.

Il requisito per poter partecipare al programma prevede che, oltre a possedere l'ultimo smartphone premium del marchio, bisogna anche essere un membro attivo della Community OnePlus, fornire feedback direttamente al team della società tramite Telegram e anche firmare un NDA ( Accordo di non divulgazione) con l'azienda.

Sebbene la compagnia non abbia limitato questo, l'annuncio è stato fatto per testare le features che vi saranno sulla prossima OxygenOS 12 basata sul sistema operativo Android 12 annunciato da Google un paio di mesi fa.

Se siete interessati a partecipare a questo programma di beta test chiuso non retribuito, dovrete fare domanda rapidamente dato che tale occasione è limitata a sole 200 persone. Anche se non lo farete, probabilmente sarete in grado di unirti al programma OxygenOS Open Beta per testare le funzionalità imminenti sugli smartphone OnePlus 9 e 9 Pro. Potrete richiedere di far parte del programma Closed Beta Test compilando un modulo presente sul forum della società.

Non sorprendetevi se la nuova iterazione della OxygenOS includerà funzionalità simili a quelle della ColorOS poiché OnePlus ha recentemente unito la sua base di codice con la skin di OPPO dopo che entrambe le società hanno annunciato una fusione.

OnePlus

Smartphone