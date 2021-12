OnePlus Buds Z2: ecco quando arriveranno da noi

OnePlus Buds Z2 arriveranno in Europa a partire dal prossimo 16 dicembre; ecco cosa sappiamo in merito alle nuove cuffie TWS del brand di Pete Lau.

Cosa sappiamo delle Buds Z2 di OnePlus?

Il mese scorso, OnePlus ha lanciato gli auricolari Buds Z2 in Cina. Gli auricolari sono ora previsti per il debutto in più mercati come quello indiano e quello europeo. Oggi il marchio ha confermato ufficialmente che svelerà gli auricolari Buds Z2 TWS il 16 dicembre in Europa. Saranno svelati sulla piattaforma Instagram. Arriveranno in due colorazioni: bianco e nero.

Venendo alle specifiche, le Buds Z2 hanno un design True Wireless Stereo con una custodia di ricarica in dotazione. Presentano un design simile al modello precedente, le Buds Z di prima generazione e hanno un driver da 11 mm che supporta l'audio Dolby Atmos. Dispongono di tre microfoni per la riduzione del rumore. Non di meno, supportano anche la cancellazione attiva del rumore (ANC) da 40 dB.

Gli auricolari TWS hanno il supporto Bluetooth v5.2 e sono resistenti all'acqua e al sudore IP55. Hanno una batteria di 38 ore con una custodia di ricarica che si dice sia sufficiente e più di quella che offre la concorrenza.

In termini di prezzo, le Buds Z2 costano CNY399 (~$63) nel mercato cinese. Detto questo, ci aspettiamo che gli auricolari costino allo stesso modo in Europa. Tuttavia, ricordate che il predecessore Buds Z attualmente viene venduto a 55 EUR (~$63), il che significa che il nuovo modello dovrebbe essere almeno un costo simile. Forse, potrebbe essere leggermente più costoso; staremo a vedere.