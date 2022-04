OnePlus alla riscossa: un nuovo mediogamma low-cost è in arrivo

Sappiamo tutti che il brand di Pete Lau ha da poco svelato OnePlus Ace in Cina; ora, un nuovo dispositivo che ha il numero di modello PGZ110 è stato avvistato di recente sull’ente per la certificazione TENAA. Dal sito possiamo vedere il design del prodotto ma non abbiamo informazioni sul moniker commerciale. Si ipotizza tuttavia, che possa chiamarsi OnePlus Ace Youth Edition e che arriverà nel solo mercato cinese.

Dal portale cinese TENAA scopriamo le dimensioni del suddetto gadget: 164,3 x 75,8 x 8.7 mm di spessore. Il pannello sarà da 6,59 pollici con risoluzione FullHD+. Sotto la scocca sarà presente un SoC (ancora sconosciuto) octa-core con frequenza di clock da 2,85 GHz e RAM da 8 o 12 GB.

OnePlus Ace Youth Edition: le caratteristiche

Il device PGZ110 si basa su Android 12 e presenta una batteria da 4890 mAh; lo storage dovrebbe essere di 128 o 256 GB e posteriormente invece, avremo tre lenti così ripartite: 64+8+2 Mega- Il modulo fotografico ricorda – vagamente – quello di OnePlus 10 Pro 5G.

Sul fronte della sicurezza, citiamo la presenza del solito fingerprint posto sul frame laterale, probabilmente sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Arriverà in due colorazioni (grigio e blu) e avrà un peso non poco contenuto (205 grammi).

Osservando le specifiche tecniche, OnePlus PGZ110 presenta feature identiche a quelle di OPPO K10 5G; questo terminale gode del processore Dimensity 8000 Max e presenta la fast charge da 67W. Questo telefoni di Pete Lau dunque, potrebbe essere simile alla controparte della casa madre. Arriverà – si pensa – a maggio, al momento solo in Cina.

Intanto ricordiamo ai lettori che la compagnia cinese terrà presto un evento in India; all’interno dello show svelerà gli auricolari Nord Buds, il nuovo Nrd CE 2 Lite e il OnePlus 10R che approderà anche nel resto del mondo. Quest’ultimo sarà la variante Global dell’Ace da poco presentato. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni sul mondo tech.