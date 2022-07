OnePlus Ace Pro sarà lo smartphone più potente di tutti?

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo OnePlus Ace Pro alimentato dal chipset Snapdragon 8+ Gen1 abbia appena ottenuto l’incredibile punteggio di 1,14 milioni di punti su AnTuTu. Scopriamo di più in merito.

Manca pochissimo al lancio del futuro OnePlus 10T 5G il 3 agosto in tutti i mercati internazionali; in Cina però, non verrà annunciato. Al suo posto troveremo l’Ace Pro e adesso, a pochi giorni di distanza dal debutto, scopriamo quanto saranno potenti i due terminali.

OnePlus Ace Pro: un nuovo record su AnTuTu

Con un nuovo teaser pubblicitario, OnePlus ha iniziato a spoilerare l’arrivo dell’Ace Pro sul mercato locale domestico. Il dispositivo sembra essere un’ammiraglia potentissima – forse la più potente mai rilasciata finora. Ha ottenuto 1141383 punti su AnTuTu, superando così perfino l’Asus ROG Phone 6 e lo Xiaomi 12S Ultra. Certo, questi due flagship seguono il primo in classifica con un ritmo sostenuto, ma è bene specificarlo. Inoltre non sappiamo quale versione di AnTuTu abbia usato la compagnia di Pete Lau. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Quel che è certo è che Ace Pro/10T sarà un vero top di gamma rivoluzionario.

Potrebbe presentare uno schermo AMOLED E4 da 6,7 pollici FullHD+, refresh rate da 120 hz e fingerprint in-display. Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e fino a 512 GB di storage con memorie veloci UFS 3.1. Non di meno, disporrà della ricarica rapida SuperVOOC da 150W su una batteria da 4800 mAh.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo tre sensori sulla parte posteriore con main camera Sony IMX 766 da 50 Mpx con OIS, coadiuvata da una ultrawide da 8 Mega e da una macro da 2 Mpx. Anteriormente invece, ci sarà una selfiecam da 16 Mega per autoscatti e videocall. Se volete fare un buon affare vi consigliamo OnePlus 9 a soli 511,19€ su Amazon.

