OnePlus 9T sarà uno dei nuovi flagship ad arrivare nella seconda metà del 2021 e dovrebbe sostituire l'attualissimo OP 9 standard. Questo modello è molto interessante perché sarà il primo device a venir presentato dopo la fusione dell'azienda con la consociata OPPO; siamo curiosi di vedere quale impatto avrà questa partnership sul nuovo dispositivo dell'OEM cinese . Nel frattempo, gli addetti ai lavori hanno iniziato a svelare nuove indiscrezioni in merito al modello in arrivo e hanno segnalato un rilascio anticipato.

OnePlus 9T punterà nuovamente alle prestazioni fotografiche

Quindi, secondo diversi tipster, l'azienda non ritarderà l'annuncio del flagship e lo presenterà nel terzo trimestre di quest'anno, come al solito. Il momento del debutto più probabile è settembre. Sicuramente, OnePlus 9T dovrebbe ricevere lo Snapdragon 888+.

Il nuovo terminale punterà ancora una volta sulle prestazioni fotografiche e vedrà nuovamente rinnovata la partnership con Hasselblad. Il sensore da 50 megapixel sarà sostituito con uno da 108 megapixel. Tra le caratteristiche tecniche del nuovo telefono trovieremo il display LTPO di Samsung con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, lo scanner di impronte digitali integrato nello schermo e la ricarica rapida da 65 W.

Non di meno, sarà disponibile nel mercato globale con OxygenOS e in Cina con ColorOS. Il riavvicinamento ad OPPO porterà ad avere una UI simile. Infine, il dispositivo dovrebbe ricevere tre importanti aggiornamenti per Android e le patch di sicurezza arriveranno entro 4 anni.

OPPO e OnePlus hanno stretto una grossa partnership quest'anno; la seconda compagnia andrà sotto l'ala protettrice della prima. Di recente si è saputo che anche che il firmware OxygenOS e Color OS, a partire da Android 12, riceverà un codice comune. Secondo le indiscrezioni, i futuri flagship di OnePlus in futuro diventeranno solo una parte del portafoglio dell'OEM cinese OPPO.

OnePlus

Smartphone