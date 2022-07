OnePlus 9RT, ecco finalmente l'update ad Android 12: le novità

A distanza di nove mesi dal lancio ufficiale di OnePlus 9RT, solo in questi giorni il colosso cinese ha iniziato ad avviare il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 stabile dopo una breve fase di beta testing. Infatti, in base alle prime informazioni condivise in rete e anche sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che il firmware C.04 ha un peso di circa 5 GB e introduce moltissime novità (ormai arcinote) e anche le patch di sicurezza di luglio.

Scavando a fondo nel changelog pubblicato in rete dai primi utenti che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento, abbiamo la possibilità di individuare le novità presenti all’interno di questo update.

OnePlus 9RT inizia a ricevere l’aggiornamento con Android 12 e la OxygenOS 12

Ecco il changelog ufficiale:

Nuovo design Ottimizzazione del design delle icone con texture migliorate e nuovi effetti di luce

Prestazioni Introduzione della funzionalità Quick launch che impara quali sono le app più utilizzate per velocizzarne l’avvio Introduzione di un nuovo diagramma che mostra il consumo della batteria Ottimizzazione dell’algoritmo di gestione della luminosità del display

Modalità scura Supporto a tre nuovi livelli di personalizzazione della modalità scura

Galleria Introduzione di un nuovo layout e di un sistema che mette in risalto le migliori foto in termini di qualità

Giochi Ottimizzazione dell’esperienza di gaming Introduzione della funzionalità HyperBoost per stabilizzare i frame

Fotocamera Ottimizzazione della visualizzazione delle modalità di scatto nella menu bar Ottimizzazione dell’esperienza di zoom in e zoom out girando video con la fotocamera posteriore



Come per ogni aggiornamento rilasciato da OnePlus, anche questo relativo ad Android 12 sarà propagato a scaglioni per evitare la comparsa di bug critici; i più nerd, però, possono scaricare e installare l’update tramite il link in FONTE.

Infine, nel caso in cui il tuo smartphone OnePlus non rientrasse all’interno dei device compatibili con Android 12 e con l’imminente Android 13, il top di gamma assoluto OnePlus 10 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.