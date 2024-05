Samsung Galaxy A15 è in super offerta: ora costa 119€ ed è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico che funziona bene e che può contare su di un supporto software da dispositivo di fascia superiore, in questo momento, la scelta giusta non può che essere il Samsung Galaxy A15. Lo smartphone in questione è disponibile al prezzo scontato di 119 euro, diventando un vero e proprio best buy per la fascia bassa, grazie alla nuova offerta eBay. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A15: è lo smartphone low cost del momento

Tra le specifiche del Samsung Galaxy A15 troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre al SoC MediaTek Helio G99. Da notare anche 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con supporto con quattro major update garantiti da Samsung.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 con un prezzo scontato di 119 euro e la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.