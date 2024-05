Samsung Galaxy A25 5G in offerta: oggi è tuo con il 40% di sconto

Il Samsung Galaxy A25 5G si rivela una scelta eccellente nel segmento dei telefoni di fascia media grazie alle sue caratteristiche distintive e al supporto software a lungo termine.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo fortemente ribassato. Grazie all’esagerato sconto del 4o%, può essere tuo a solamente 190,95€ invece di 319,00€. La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa entro domani. E non è tutto: al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate – ti basterà selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Questo modello offre un’interfaccia utente aggiornata, One UI 6 basata su Android 14, e promette fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, posizionandosi come un’opzione sostenibile e di lunga durata nel suo range di prezzo​.

Il Samsung Galaxy A25 5G offre prestazioni solide per la sua categoria di prezzo, con un processore Exynos 1280 che supporta attività quotidiane senza intoppi. Il dispositivo include un lettore di schede microSD che supporta fino a 1 TB di espansione.

L’assetto a tripla fotocamera posteriore, con fotocamera principale da 50MP, garantisce scatti di primo livello e video cinematografici, grazie alla fotocamera principale da 50MP. Sul fronte troviamo invece una fotocamera anteriore da 13MP, pensata per i selfie e le videochiamate.

Se cerchi un dispositivo affidabile, con prestazioni solide e un prezzo straordinariamente competitivo, noi ti suggeriamo di puntare proprio sul Galaxy A25 5G: non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!