Non vedi l’ora di conoscere i nuovi OnePlus 9 ed essere fra i primi ad accaparrartelo? Allora sappi che puoi già trovarli su Amazon o meglio: puoi già trovare la pagina ufficiale dedicata ai flagship. Da lì, a partire dalle 15 del 23 marzo, potrai seguire la diretta streaming del lancio dei dispositivi e poi procedere al preordine.

OnePlus 9, la serie: dove trovarli su Amazon

Per essere fra i primi a trovare su Amazon i nuovi device, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo. Per adesso, vedrai unicamente un countdown, ma dalle 15 del 23 marzo potrai seguire il lancio in diretta streaming.

Ovviamente, dopo l’evento potrai anche procedere al preordine dei dispositivi. Ti ricordiamo che molti dettagli dei nuovi OnePlus 9 sono già stati resi noti. Fra questi, il design e la collaborazione con HasselBlad, che renderà gli smartphone dei flagship eccellenti sotto il punto di vista del comparto fotografico.

