Il produttore cinese di device top di gamma OnePlus sta gradualmente aumentando il ritmo e il numero dei leaks e dei poster promozionali dei nuovi dispositivi facenti parte della line-up premium 2021. In vista del lancio della serie OnePlus 9 il 23 marzo, il CEO in persona sta condividendo numerose indiscrezioni e succulenti leaks a riguardo. Ora, il tipster Evan Blass ha appena rilasciato delle nuove immagini ad alta risoluzioni che mostrano i telefoni in tutto il loro splendore.

OnePlus 9: rifatevi gli occhi

Sappiamo già che questi modelli saranno sostanzialmente disponibili in due varianti di colore, anche se si vocifera che il modello standard potrebbe avere una variante di colore aggiuntiva. I rendering di Evan Blass sottolineano che ci saranno due opzioni di colore per OP 9 e altrettante per il dispositivo “Pro”.

Un altro aspetto interessante dei modelli è la fotocamera co-sviluppata da Hasselblad. OnePlus dal canto suo, continua a stuzzicare diversi sample scattati dalle lenti di questi dispositivi in ​​vista del debutto ufficiale globale che avverrà domani 23 marzo 2021. Basta farsi un giro sugli account Twitter/Instagram di Pete Lau o del brand per poterlo vedere con i vostri occhi.

La compagnia cinese dovrebbe anche presentare OnePlus 9R che sembra essere sviluppato per i soli mercati emergenti, in particolar modo quello indiano. Curiosamente, i rendering del device sono apparsi di recente e hanno mostrato la presenza di due trigger di gioco apparentemente volti a fornire agli appassionati del gaming da mobile un’esperienza utente più avvincente.

Mentre attendiamo con grande trepidazione la data di debutto dei nuovi prodotti, nessuna fuga di notizie ha ancora rivelato i prezzi attesi dei gadget in arrivo. Sicuramente OP 9R 5G sarà il terminale più economico, ma temiamo che l’iterazione “Pro” possa avere un costo superiore ai 1000 euro. Ad ogni modo, ancora pochissime ore di attesa e vedremo – finalmente – i nuovi top di gamma del marchio di Pete Lau.

